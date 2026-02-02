Publicat 02/02/2026 14:17

L'Ibex 35 redobla els seus màxims i toca els 18.000 punts per primera vegada a la seva història

Archivo - Arxiu - Borsa de Frankfurt (Alemanya)
Arne Dedert/dpa - Arxiu

MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ibex 35, el principal índex de les borses i mercats espanyols, ha superat els 18.000 punts per primera des dels seus inicis a principis dels 90, aprofundint així en un 'ral·li' que dura prop de tres anys.

L'Ibex 35 cotitzava cap a les 14.00 hores en els 18.017,7 punts, un 0,76% més. En aquesta primera part de la sessió, el selectiu ha arribat a aconseguir un màxim de 18.068,3 punts.

L'índex va aconseguir els 17.000 punts per primera vegada a mitjan desembre, per la qual cosa només ha necessitat sis setmanes per guanyar altres 1.000 enters.

Amb aquestes dades, l'índex acumula un alça del 3,2% en poc més del primer mes de l'any. En 2025, el selectiu es va revaloritzar prop d'un 50%, al galop dels valors bancaris, que van duplicar les seves cotitzacions.

Els inversors arrenquen així una setmana en la qual coneixeran els resultats de diversos bancs de l'Ibex 35, inclosos BBVA i Banc Santander, així com la decisió de tipus d'interès del Banc Central Europeu (BCE).

Contador

Contingut patrocinat