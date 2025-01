L'Ibex-35 perd els 11.700 punts i cau un 0,09% en una jornada marcada pels PMI de l'eurozona

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

L'índex Ibex-35 de la Borsa de Madrid ha perdut aquest dilluns cap al migdia la cota dels 11.700 punts en un dia marcat per la festivitat de l'Epifania del Senyor després d'anotar-se una caiguda del 0,09% a les 11.45 hora peninsular espanyola i quedar-se en els 11.641,20 punts.

La jornada ha estat condicionada per la publicació del PMI compost de l'eurozona i que ha llançat una millora de la dada per a les seves economies principals. En concret, Espanya ha liderat amb un màxim de 21 mesos i 56,8 punts, mentre que, malgrat els seus respectius increments, Itàlia, Alemanya i França van estar per sota del nivell neutral de 50.

Entre els valors més a l'alta en el que va de sessió destaquen Fluidra, amb un augment de l'1,01%, per davant d'Acerinox, amb un 0,98%, i de BBVA, amb un 0,82%.

Per contra, els títols de Solaria han estat els més a la baixa després de registrar una reculada del 3,36%, mentre que IAG es deixava un 1,75% i Naturgy un 1,58%.

Entre les principals places borsàries del Vell Continent, tant el DAX de Frankfurt com el parisenc CAC40 s'anotaven una pujada del 0,41%, encara que el FTSE100 de Londres baixava un 0,14%.