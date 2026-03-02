L'Ibex 35 es desploma un 2,9% en l'obertura i perd els 18.000 punts després de l'atac a l'Iran

Marta Fernández Jara - Europa Press - Arxiu
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'aquest dilluns, la primera de la setmana, amb una caiguda del 2,9%, la qual cosa li ha portat a perdre la cota psicològica dels 18.000 enters i a situar-se en els 17.830,5 punts a les 9.00 hores, després de l'atac dels Estats Units i Israel sobre l'Iran iniciat aquest cap de setmana.
Minuts després de l'inici de la sessió, el principal indicador del mercat espanyol moderava la seva baixada fins al 2,5%, fins a situar-se en els 17.895 punts.
Les forces israelianes i nord-americanes han efectuat a la matinada d'aquest dilluns nous atacs contra diferents punts de l'Iran, inclosa la seva capital, Teheran, en una nit en la qual s'han registrat explosions als EAU, Kuwait, Qatar i Bahrain, on Washington té bases militars.