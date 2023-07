L'Ibex 35 es desploma un 1,41% en l'obertura després de les eleccions generals a Espanya

MADRID, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'aquest dilluns amb una caiguda del 1,41%, la qual cosa ha portat al selectiu fins als 9.436,68 punts, després de la celebració de les eleccions generals a Espanya aquest diumenge, els resultats del qual poden portar a un bloqueig en la formació de Govern per la igualació de forces entre l'esquerra i la dreta.

La setmana borsària estarà marcada per la publicació els resultats empresarials de Naturgy, Almirall, Applus, Gestamp, Endesa, Banc Santander i Aena, entre altres companyies.

En concret, abans de l'obertura d'aquest dilluns, Naturgy ha anunciat que va obtenir un benefici net de 1.045 milions d'euros en el primer semestre de l'any, la qual cosa representa un increment del 87,6% pel que fa a el mateix període de l'exercici passat. Almirall, al seu torn, va registrar un benefici net de 12 milions d'euros en els primers sis mesos de l'any, xifra un 56% inferior a la del mateix període de 2022.

Entre les referències econòmiques que es donaran a conèixer durant aquesta jornada, destaca el PMI de l'eurozona i els Estats Units, al mateix temps que a Espanya es revelaran els preus de producció del mes de juny.

Després d'anotar-se divendres passat una pujada del 0,55% en una sessió marcada per la volatilitat pel venciment mensual dels contractes de derivats en el parquet espanyol, el parquet madrileny es despertava amb la possibilitat d'un bloqueig en la governabilitat del país, ja que els candidats de PP i PSOE no tenen els escons suficients per ser investits clarament com a presidents del Govern.

En els primers compassos d'aquesta sessió, les pujades més grans dins de l'Ibex 35 les anotaven Telefónica (+0,51%) i Cellnex Telecom (+0,44%), mentre que en el costat contrari els descensos més pronunciats els hi anotaven Banc Sabadell (-3,74%), CaixaBank (-3,15%), Bankinter (-2,95%) i Endesa (-3,02%).

Les principals Borses europees també obrien aquest dilluns amb signe negatiu: del 0,66% per a Milà, del 0,30% per a París, del 0,27% per a Londres i del 0,23% per Francfort.