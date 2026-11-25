Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex 35 de la Borsa de Madrid ha tancat aquest dimecres amb una caiguda del 2%, la qual cosa li ha portat a perdre la cota dels 18.700 sencers. En concret, el selectiu nacional s'ha posicionat en els 18.635,8 punts llastrat per l'anunci dels Estats Units (EUA) d'establir nous aranzels a la Xina, la Unió Europea i altres dotze economies mundials i davant el repunt dels preus del cru, per sobre dels 93 dòlars per barril.
La Guàrdia Revolucionària Islàmica d'Iran ha avançat que dos petroliers han patit "explosions i incendis" després de "infringir la normativa marítima en l'estret d'Ormuz" i "xocar contra mines navals" en l'estratègic pas, que continua sent escenari de freqüents incidents i estrictes restriccions al trànsit naval gairebé nou mesos després de l'inici de la guerra començada pels Estats Units i Israel contra Iran.
Per la seva banda, el Departament d'Estat d'EUA ha instat aquest dimecres als ciutadans nord-americans que es troben a Orient Pròxim a extremar la vigilància davant l'increment de l'amenaça d'atacs armats per part dels rebels hutíes del Iemen --recolzats per Teheran-- i els intents d'Iran d'atemptar contra funcionaris i instal·lacions governamentals nord-americanes a la regió.
En aquest context, el barril de Brent --de referència a Europa-- se situava en els 93,1 dòlars, un 2% més, mentre que el West Texas Intermediate (WTI) --de referència a EUA-- aconseguia els 83 'bitllets verds', un 1,2% més.
A nivell empresarial, HBX Group International ha anunciat que va registrar un benefici després d'imposats de 138 milions d'euros en el seu exercici fiscal 2026 -finalitzat el passat 30 de setembre-, enfront de les pèrdues de 70 milions d'euros comptabilitzades en l'exercici anterior.
Un altre valor que cotitza en el continu, Grenergy, ha informat de 72 milions d'euros de guanys en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa representa un increment del 58% respecte al mateix període de l'exercici anterior.
En el terrè macro, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha informat que el nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar un 2,3% al setembre respecte al mateix mes de 2025, fins a sumar 46.469 préstecs, la seva major xifra en un mes de setembre des de 2010.
L'AMENAÇA DE NOUS ARANZELS LLASTRA A la BANCA NACIONAL
A més, els Estats Units ha revelat que planeja establir nous aranzels a la Xina, la Unió Europea i altres dotze economies mundials, al·legant que els seus actes i la seva sobrecapacitat industrial son "irraonables" i obstaculitzen o restringeixen el comerç nord-americà", tot sota l'empara en la Secció 301 de la Llei de Comerç de 1974.
En aquest sentit, l'Oficina del Representant Comercial dels Estats Units ha assenyalat a la Xina, la UE, Singapur, Suïssa, Indonèsia, Malàisia, Cambodja, Tailàndia, Corea, el Vietnam, Taiwan, Bangladesh, el Japó i Índia com els receptors d'aquestes taxes.
La notícia ha sacsejat de nou els mercats internacionals, encara que en menor mesura que a l'abril de 2025. D'aquesta manera, el principal índex afectat ha estat el tecnològic Nasdaq que s'anotava una caiguda del 4% al tancament dels parquets europeus, amb Nvidia anotant-se un desplomi de prop del 9%. "S'obre un nou focus d'incertesa comercial", han avançat els analistes de Renda 4.
A nivell nacional, la banca ha estat el sector més afectat dins de l'Ibex 35, coincidint amb la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de la pròrroga del conegut com impost a la banca i del nou reial decret de crèdit al consum.
D'aquesta manera, Caixabank ha registrat el major ajust a la baixa (-4,19%) dins del selectiu, seguida de Banc Santander (-3,96%), ACS (-3,87%), Banc Sabadell (-3,47%), Bankinter (-3,19%), Unicaja (-3,16%) i BBVA (-3,01%).
En el costat contrari, Indra s'ha alçat un 3,81% després de donar a conèixer en el seu nou pla estratègic 'Forward2030' que preveu duplicar els seus ingressos en 2030, fins a situar-los en 12.000 milions d'euros. Per darrere, s'han situat Puig (+1,89%), Colonial (+0,9%), ArcelorMittal(+0,52%) i Enagás (+0,51%).
La resta dels principals mercats europeus també es tenyia de vermell. Així, el MIB italià cedia un 1,81%; el DAX 30 alemany, un 1,26%; el CAC 40 francès, un 0,75%; i el FTSE 100 britànic, un 0,38%.
CONTINUA L'ALLEUJAMENT EN EL DEUTE I EL DESPLOMI DE L'OR
Al mercat de renda fixa, el rendiment del bo sobirà espanyol amb venciment a 10 anys queia fins al 3,843%, enfront del 3,868% del tancament del dimarts. Malgrat això, la prima de risc enfront del bo alemany ascendia fins als 60,67 punts bàsics.
Respecte al mercat de divises, l'euro s'apreciava un 0,14% enfront del dòlar al tancament de les Borses europees, fins a negociar-se a un tipus de canvi d'1,0982 'bitllets verds' per cada euro. Així mateix, el principal actiu refugi per excel·lència en situacions d'inestabilitat geopolítica, l'or, continuava la seva senda descendent (-2,3%) fins a posicionar-se per sota de la cota dels 3.500 dòlars.