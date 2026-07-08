L'Ibex-35 cau gairebé un 3% en la pitjor sessió des de l'inici de la guerra a l'Iran amb el petroli en 80 dòlars

Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha caigut un 2,73% aquest dimecres i ha tancat prop dels 19.100 punts, després que el president dels EUA, Donald Trump, hagi tornat a carregar contra Espanya en assegurar que aturarà "completament" el comerç bilateral per negar-se a elevar la despesa en defensa fins al 5% del producte interior brut (PIB).
En concret, l'índex borsari espanyol ha tancat en els 19.104,3 punts després de registrar la pitjor sessió des del passat 3 de març, quan es va enfonsar un 4,55% amb l'inici de la guerra a l'Iran. El selectiu s'ha vist llastrat tant per les noves amenaces comercials de Trump com per la recrudescència de les tensions geopolítiques al Pròxim Orient, que han impulsat el preu del petroli fins als 80 dòlars per barril.
"Espanya és una causa perduda. Per cert, ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya. Vull que el tallin. Espanya és un aliat terrible a l'OTAN. No participen. No paguen. No en vull saber res, d'Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloses les visites", ha dit Trump durant una conferència de premsa conjunta amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte.
Trump ha expressat malestar amb diversos aliats pel seu, segons ell, poc compromís amb l'OTAN, però ha assenyalat especialment Espanya perquè "són hostils" i diuen "obertament" que no augmentaran la seva inversió en defensa més enllà del 2%.