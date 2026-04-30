L'Ibex 35 cau gairebé un 6% en l'obertura i perd els 17.000 punts, amb el petroli a més de 122 dòlars

Marta Fernández Jara - Europa Press - Arxiu
MADRID 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex 35 ha iniciat la sessió borsària d'aquest dijous amb una baixada del 5,88%, la qual cosa li ha portat a situar-se en els 16.606,1 punts, en una obertura influïda de nou per l'alça dels preus del petroli Brent a més de 122 dòlars el barril i la pluja de resultats empresarials.
El comportament del preu del Brent en les primeres hores d'aquest dijous, que li ha portat a aconseguir el seu major cost en quatre anys, es produeix davant de les informacions sobre la possibilitat que Estats Units (EUA) estudiï diferents opcions per intervenir a Iran.
En aquesta conjuntura, el preu del petroli Brent, de referència a Europa, cotitzava sobre els 122,2 dòlars en l'obertura de les Borses europees, després de pujar un 3,5%, mentre que el barril de cru West Texas Intermediate (WTI), de referència a EUA, es negociava sobre els 108,4 dòlars després d'augmentar un 1,4%.
També en el plànol internacional, els inversors seguiran amb atenció avui les reunions del Banc Central Europeu (BCE) i del Banc d'Anglaterra.
Es dona el cas que aquesta reunió del BCE és l'última de Luis de Guindos com a vice-president, ja que el seu mandat venç el 31 de maig i el Consell de Govern no es reuneix de nou per decidir la política monetària fins a l'11 de juny.
En el plànol 'macro', avui s'ha conegut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% en el primer trimestre de l'any, dues desenes menys que en el trimestre anterior, recolzada sobretot en la demanda interna, que va aportar quatre desenes al creixement, enfront d'una contribució de dues desenes del sector exterior.
En el plànol empresarial, en plena ona de resultats, BBVA ha informat que va tancar el primer trimestre de 2026 amb un benefici net atribuït de 2.989 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 10,8% respecte al mateix període de l'any anterior.
Del seu costat, Repsol ha indicat que va obtenir un benefici net de 929 milions en el primer trimestre de l'any, la qual cosa representa un increment del 154% pel que fa als 366 milions d'euros del mateix període de l'exercici anterior, després de registrar un efecte patrimonial positiu de 593 milions d'euros per la revaloració del valor dels seus inventaris en un context marcat per la pujada del preu del cru i els productes petrolífers després del conflicte a Orient Pròxim.
Per la seva banda, Indra, que en aquests moments està celebrant el seu 'conference call' amb inversors, ha comunicat que va obtenir un benefici net de 76 milions en el primer trimestre de l'any, un 28,4% més que els 59 milions d'euros del mateix període de 2025, al mateix temps que CaixaBank ha assenyalat que va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici d'1.572 milions, un 7% interanual més.
Finalment, FCC ha publicat que va obtenir un resultat net atribuït de 65,8 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, xifra un 11,9% superior a la del mateix període de 2025, que la companyia ha atribuït a la "bona contribució" de totes les àrees de negoci, així com a l'evolució del tipus de canvi de l'euro enfront de diverses monedes.
En l'arrencada de la sessió i entre els valors amb majors ascensos, destacava Repsol, amb una pujada del 0,8%, per davant de Telefónica (+0,4%) i Endesa (+0,3%). En el costat contrari, Santander retrocedia un 3,8% i Arcelormittal, un 3,4%.
La resta de les principals Borsas del Vell Continent començava la sessió d'avui amb signe negatiu, ja que Frankfurt decreixia un 0,9%, Milà un 1,4%, Londres un 0,02% i París un 1,2%.
Mentre, al mercat de divises, l'euro baixava enfront del dòlar fins a intercanviar-se per 1,1668 'bitllets verds', mentre que l'interès exigit al bo espanyol a deu anys ascendia fins al 3,597%.