L'Ibex-35 avança gairebé un 1% i tanca per sobre dels 16.700 punts, nou màxim històric

MADRID 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha encadenat la novena sessió consecutiva a l'alça després d'avançar aquest dijous un 0,97% de tancar per sobre dels 16.700 enters amb un nou màxim històric, recolzat principalment per les empreses amb més capitalització: Inditex i els bancs.
A punt de tancar el 2025, el selectiu madrileny ja suma una revaloració des de principis d'any del 44,43%.
La sessió d'aquest dijous ha estat "escassa" de referències, segons apunten els analistes de Renda 4. Només ressalta l'estadística de peticions de subsidi per desocupació als Estats Units, que la setmana passada va arribar a un total de 191.000 sol·licituds, la qual cosa suposa una baixada de 27.000 persones respecte de la xifra anterior.
Aquestes xifres de peticions de subsidi estan per sota del que estima el consens de mercat, fet que reforça la fortalesa del mercat laboral nord-americà i 'dona ales' a les expectatives d'una retallada dels tipus per part de la Reserva Federal (Fed) en la reunió de la setmana vinent.