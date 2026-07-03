L'Ibex-35 assoleix un màxim històric i supera els 19.800 punts després de pujar un 2,2% aquesta setmana

Ricardo Rubio - Europa Press - Arxiu
MADRID 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha batut un nou rècord històric en acabar la setmana per sobre dels 19.800 punts després de revalorar-se un 2,19% setmanal, en un context marcat pel memoràndum d'entesa signat entre els EUA i l'Iran per cessar les hostilitats al Pròxim Orient.
En concret, el principal índex borsari espanyol ha tancat la sessió d'aquest divendres amb una pujada del 0,92%, fins a situar-se en els 19.852,40 punts.
Els principals índexs mundials han començat el mes de juliol en màxims històrics, tot just una setmana abans de l'inici de la temporada de resultats empresarials corresponents al primer semestre de l'exercici als EUA.
La sessió continua marcada per la moderació del preu del petroli que, malgrat registrar un lleuger repunt, es manté en els 71 dòlars per barril, i per l'absència de la referència de Wall Street, que continua tancat per la celebració del Dia de la Independència dels EUA.
D'aquesta manera, els valors més alcistes de la borsa espanyola en acabar la sessió d'aquest divendres han estat ArcelorMittal (+6,05%), Acerinox (+3,23%), Cellnex (+1,95%), Merlin Properties (+1,85%) i Acciona (+1,79%). En l'altre extrem, Grifols ha encapçalat les baixades (-1,01%), seguit de Rovi (-0,87%), Repsol (-0,62%), Amadeus (-0,51%) i Indra (-0,50%).
La resta dels principals parquets europeus han tancat la setmana en positiu: el britànic FTSE 100 ha avançat un 0,25%, el francès Cac 40 un 0,39%, l'alemany Dax un 0,78%, l'italià FTSE MIB un 0,75% i l'Euro Stoxx 50 un 0,82% --en màxims històrics després de superar els 6.400 punts.