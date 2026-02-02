L'Ibex-35 arriba per primera vegada en la seva història als 18.100 enters

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 2 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ibex-35 ha arribat per primera vegada en la seva història als 18.100 enters, després de tancar la sessió d'aquest dilluns amb una pujada de l'1,31%, gràcies a les acereria i la banca.
Els analistes destaquen l'impacte que està provocant la decisió del president dels EUA, Donald Trump, de nomenar Kevin Warsh com a nou president de la Reserva Federal, que ha comportat pujades en la renda variable europea i el fet que es registri una certa volatilitat en el mercat de matèries primeres, especialment en el valor de l'or i la plata.
Així, d'una banda, els principals índexs europeus han mantingut aquest dilluns les pujades de divendres, de tal manera que Londres ha avançat un 1,15%, Frankfurt i Milà, un 1,05% cadascun; i París, 0,67%.
Als EUA, després de tancar amb pèrdues divendres passat, aquest dilluns han cotitzat amb pujades: el Dow Jones s'ha revalorat un 0,87% al tancament de la sessió a Europa; el Nasdaq, amb un creixement del 0,56%; i el S&P500, del 0,54%.