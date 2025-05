L'Ibex-35 arriba als 14.000 punts per primera vegada des del maig del 2008

MADRID 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'Ibex-35 ha arribat als 14.000 punts aquest divendres al voltant de les 10.30 hores, una cota que no s'assolia des del 19 de maig del 2008, quan va tancar en els 14.247,6 enters.

Des del començament de la sessió, aconsegueix una revaloració del 0,56% respecte a aquest dijous. L'impuls amb relació a principis d'any, no obstant això, ja suma un 20,8%. Si tanca així, encadenarà cinc sessions trencant el seu màxim no vist des del 2008.

La sessió d'aquest divendres està marcada per dades macroeconòmiques i, especialment, les tensions geopolítiques: les negociacions per resoldre el conflicte entre Ucraïna i Rússia i les que els EUA estan duent a terme per reduir els seus aranzels anunciats a principis d'abril.

A més, el president de la Fed, Jerome Powell, es va obrir aquest dijous a reconsiderar en el futur els seus objectius de política monetària (ocupació i inflació) "en un escenari en el qual els xocs d'oferta (i el seu impacte alcista en preus) són cada vegada més freqüents, i tenint en compte que l'anterior marc es va fixar el 2020 en plena pandèmia", segons els analistes de Renta 4.

Les pujades més destacades de l'Ibex-35 les han tingut Grifols (+2,23%), Solaria (+1,71%), IAG (+1,46%) i Iberdrola (+1,35%). Pel costat contrari, només han caigut Fluidra (-1,01%), ArcelorMittal (-0,94%), Acerinox (-0,94%), Puig (-0,54%) i Unicaja (-0,10%).

Les principals borses europees també han cotitzat en 'verd', amb pujades del 0,57% a Milà i a Frankfurt, del 0,51% a París i del 0,35% a Londres.