Liber 2026 reuneix a Barcelona 250 expositors a partir de dimarts

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La Fira Internacional del Llibre (Liber) 2026 començarà dimarts vinent 29 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, on reunirà prop de 250 editorials i empreses de 19 països fins a l'1 d'octubre, informa en un comunicat l'entitat firal aquest divendres.
L'edició d'aquest any està enfocada a obrir nous mercats internacionals a la indústria espanyola del llibre i a promoure la compravenda de drets editorials, a través de l'espai Saló de Drets, en el qual ja s'han agendat més de 600 reunions.
El saló també comptarà amb més de 80 jornades professionals amb la participació de 150 ponents, que tractaran qüestions com l'impacte de la IA en els processos del sector editorial i la gestió de la propietat intel·lectual, l'impuls de la lectura entre els joves, l'auge de l'audiollibre i les oportunitats de creixement a mercats com els Estats Units i països de Llatinoamèrica i Àsia.
La inauguració institucional estarà presidida pel secretari d'estat de Cultura del Govern d'Espanya, Jordi Martí, que en el recorregut inaugural pel saló estarà acompanyat per altres autoritats com el secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat, Josep M. Carreté, i el regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.
També preveu aplegar 9.000 professionals, dels quals un 40% seran internacionals, a més de representacions col·lectives d'algunes comunitats autònomes, i l'oferta abasta des de grans grups editorials fins a segells independents, editorials acadèmiques i cientificotècniques o especialitzades.