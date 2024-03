Liber 2024 reunirà a l'octubre 350 editorials i empreses d'uns 10 països a Barcelona

Coincidirà amb Graphispag a Fira de Barcelona Gran Via



La 42a Fira Internacional del Llibre Liber, que promou la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), preveu reunir 350 editorials i empreses d'una desena de països de l'1 al 3 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Hi haurà editorials "de totes les temàtiques", empreses relacionades amb la producció, comercialització i distribució de llibres, i de continguts digitals (ebook, audiollibre, podcast), a més d'associacions professionals, informa Fira aquest dimecres en un comunicat.

Com a novetats, l'edició d'enguany fomentarà la zona MicroLiber per a joves editorials i start-ups de solucions tecnològiques per al món del llibre, i dedicarà "una atenció especial" a l'autoedició, la venda de drets i la propietat intel·lectual.

També comptarà amb un programa de jornades professionals per debatre i reflexionar sobre l'actualitat del sector vinculada a la cadena de valor del llibre, sobre sostenibilitat, l'ús de la intel·ligència artificial i el foment de la lectura, entre altres assumptes.

IMPACTE INTERNACIONAL

Preveu atreure més de 7.000 professionals, un 40% dels quals internacionals, per dinamitzar les vendes de la producció espanyola tant dins com fora del país.

Els organitzadors han destacat l'impacte de l'esdeveniment sobretot en els mercats de Llatinoamèrica i els Estats Units: s'estima que en la fira es genera un terç de les exportacions anuals de la indústria editorial espanyola.

GRAPHISPAG

Una altra novetat és la coincidència amb la fira Graphispag de la indústria gràfica i la comunicació visual, (el llibre imprès representa el 95% del negoci editorial.

Es podrà veure l'última tecnologia gràfica, tintes, papers i suports d'impressió, enquadernació i acabats per crear llibres i publicacions, a més de característiques dels tiratges curts, impressió sota demanda, possibilitats de la personalització i ecoedició.