Liber 2024 convoca un concurs d'il·lustració per crear la seva imatge gràfica

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

La Fira Internacional del Llibre Liber 2024, que promou la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE), ha convocat un concurs d'il·lustració per crear la imatge gràfica de la pròxima edició, que es farà de l'1 al 3 d'octubre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.

El concurs s'organitza per quart any consecutiu per "visibilitzar l'important vincle de la il·lustració amb el món editorial", i el premi està dotat amb 2.200 euros i s'hi pot presentar fins al 28 de febrer qualsevol il·lustrador resident a Espanya, ha informat Fira en un comunicat aquest dimecres.

Els creadors s'hi poden inscriure fins al 28 de febrer i les candidatures inscrites seran avaluades per un comitè de selecció que, a més de representants de la FGEE, del Comitè Organitzador de Liber 2024 i de Fira de Barcelona, comptarà amb membres de la Federació d'Associacions d'Il·lustradors Professionals (Fadip).

Aquest comitè triarà tres autors finalistes, els noms dels quals es faran públics el 15 de març, i rebran 600 euros cadascun per crear un disseny "inèdit, contemporani i sense la intervenció de la intel·ligència artificial", relacionat amb el llibre i la promoció de la lectura.

El jurat del certamen, format per representants de la FGEE, la Sotsdirecció de Promoció del Llibre del Ministeri de Cultura, el Comitè Organitzador de Liber 2024 i Fira de Barcelona, valorarà les propostes i la imatge guanyadora rebrà un import addicional de 1.600 euros i el disseny es farà servir en totes les promocions de l'esdeveniment.