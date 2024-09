Liber 2024 comptarà amb la producció editorial científica de 46 universitats i centres de recerca

MADRID, 27 set. (EUROPA PRESS) -

La producció editorial científica de 46 universitats i centres de recerca espanyols es presenta a tots els professionals internacionals que assistiran a Liber 2024, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona de l'1 al 3 d'octubre.

Segons ha informat aquest divendres la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE), més de 600 professionals convidats de 65 països i 7.000 visitants --segons les previsions de l'organització de la fira-- podran conèixer les últimes investigacions publicades en les àrees de Ciències Socials i Humanitats, Ciència, Tecnologia i Medicina i divulgació de la cultura i la ciència a l'estand de la UNE (115, pavelló 2), espai que acollirà les novetats de les seves editorials associades.

Les editorials universitàries espanyoles que participen en aquesta edició de Líber 2024 són les de les universitats d'Alcalá, Alacant, Almeria, Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, Barcelona, Burgos, Cadis, Cantàbria, Catòlica de València "San Vicente Mártir", Fundación Universitaria San Pablo CEU, Complutense de Madrid, la Corunya, Extremadura, Francisco de Vitoria, Granada, Osca, Illes Balears, Internacional d'Andalusia, Jaén, La Laguna, Lleida, UNED i Oberta de Catalunya.

Així mateix, hi haurà presents les universitats del País Basc, Politècnica de Catalunya, Politècnica de Madrid, Politècnica de València, Pontifícia Comillas, Pontifícia de Salamanca, Pública de Navarra, San Jorge, Santiago de Compostel·la, Sevilla, València, Valladolid, Vigo i Saragossa; a més dels centres de recerca Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Casa de Velázquez, Centro de Estudios Andaluces, Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC), Consello da Cultura Galega, Diputación Provincial de Sevilla, Fundación San Millán de la Cogolla i Institut d'Estudis Catalans.

D'altra banda, les editorials de les universitats i centres de recerca i la mateixa UNE hi desplaçaran part dels seus equips per contactar amb les empreses proveïdores de serveis relacionats amb la producció, distribució i comercialització de llibres.

Organitzada per Fira de Barcelona i promoguda per la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Liber és una de les cites ineludibles per a les editorials UNE, juntament amb la FILBO Buenos Aires, FIL de Guadalajara, Internacional del Llibre Universitari, Frankfurter Buchmesse, Feria del Libro de Madrid i Feria del Libro de Granada. La presència de la UNE a Liber 2024 compta amb el patrocini del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRE).