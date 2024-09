Liber 2024 abordarà l'impacte de la IA en el sector del llibre

La fira se celebra de l'1 al 3 d'octubre i també abordarà la digitalització i la sostenibilitat



BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'impacte de la intel·ligència artificial (IA) en la indústria del llibre serà un dels temes clau que tractaran un centenar de ponents en les 53 sessions previstes durant Liber 2024, que se celebrarà de l'1 al 3 d'octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Aquest esdeveniment també abordarà qüestions com la digitalització i la sostenibilitat, "reptes clau d'un sector que conjuga tradició i innovació en la creació, edició i comercialització del llibre", informa Fira en un comunicat aquest dimarts.

Organitzada per la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Liber 2024 explorarà les tendències més recents del sector, com l'ús de la IA, els nous models de venda, la sostenibilitat, l'auge de l'audiollibre, el foment de la lectura en la infància, el present i futur de les biblioteques, la impressió sota demanda i l'adaptació a les noves normatives, entre altres desafiaments.

Entre els experts que analitzaran el paper de la lectura com una experiència genuïnament humana, davant l'impacte transformador de la IA, figuren el director editorial d'Ediciones Morata, Paulo Cosín.

SOSTENIBILITAT

Un altre dels grans temes serà l'alineació de la indústria amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU, la reducció de les emissions de carboni i la promoció de l'economia circular en la producció de paper.

Es debatrà sobre la gestió forestal sostenible i les pràctiques que equilibren la producció de paper amb la conservació dels ecosistemes forestals, i es revisaran les certificacions clau del sector, com el FSC i el PEFC, analitzant com garanteixen la sostenibilitat i la traçabilitat del paper.

A més, s'abordaran els procediments per obtenir aquestes certificacions a Espanya, en col·laboració amb la Sotsdirecció General de Política Forestal i Lluita contra la Desertificació.

D'altra banda, es posarà el focus en els beneficis mediambientals i econòmics de la impressió sota demanda en una jornada en la qual es presentarà el 'Libro Blanco sobre la Impresión y Distribución Bajo Demanda', elaborat per la Unión de Distribuidores Nacionales de Ediciones (UDNE), seguit d'una taula rodona amb experts del sector.

NOVETATS

Entre les novetats del sector, es presentarà el desenvolupament del nou programari de Dilve, la plataforma digital per a la gestió i la distribució d'informació bibliogràfica i comercial del llibre.

A més, s'explicaran els canvis recents en l'Agència de Registre ISNI, que des del setembre del 2024 podrà ser gestionada a Espanya per la FGEE, a més de la Biblioteca Nacional i el Centro Español de Derechos Reprográficos (Cedro).

Les jornades inclouran els preparatius per a la participació d'Espanya com a país convidat en la Fira Internacional del Llibre de Bogotà (Filbo) 2025, a banda de la presència de Barcelona com a Ciutat Convidada en la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara el 2024; també acollirà la presència de la literatura ucraïnesa i xilena.