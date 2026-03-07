Espanya condemna els atacs contra Líban i insta a Israel al compliment del dret Internacional

MADRID 7 març (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Espanya ha manifestat que condemna "rotundament" els atacs massius contra Líban i ha instat a Israel al compliment de les seves obligacions en matèria de dret internacional.
El Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha traslladat en un comunicat el seu condol i solidaritat a les famílies de les víctimes civils, que lamenta que "segueixen augmentant", al mateix temps que reitera el compromís d'Espanya amb la seguretat i estabilitat de Líban, que considera "vital" per a tota la regió.
"Totes les parts han de complir íntegrament la resolució 1701 del Consell de Seguretat, així com amb l'acord d'alto-el-foc aconseguit al novembre de 2024", assenyala.
De la mateixa manera, el Govern reitera el suport al mandat de la Força Interina de Nacions Unides a Líban (FINUL) i exigeix el seu respecte, condemnant els atacs israelians contra les posicions de FINUL.
"Espanya urgeix al respecte per part d'Israel de les forces de pau, inclòs el contingent espanyol, desplegades a Líban conforme al mandat de la resolució 1701", afegeix.
Amb tot això, Espanya reitera la crida a respectar la sobirania i la integritat territorial de Líban, i el suport a les mesures adoptades pel Govern del president de Líban, Joseph Aoun, per assegurar el monopoli de les armes per l'Estat en tot el territori libanès, el reforç de les Forces Armades Libaneses, i el seu redesplegament efectiu al sud del país.