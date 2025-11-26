L'Hotel Arts Barcelona reparteix el mobiliari de 437 habitacions entre 186 entitats socials

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El projecte col·laboratiu d'Hotel Arts Barcelona, la Fundación migranodearena i la Fundació Banc de Recursos ha permès repartir el mobiliari en desús de 437 habitacions de l'establiment hoteler entre 186 entitats socials, evitant la generació de residus i impulsant ocupació social i local.
La iniciativa s'emmarca en la primera edició de les Jornades Llum, dedicades a impulsar la transformació del sector turístic a Catalunya, celebrades a l'Hotel Arts Barcelona el passat 31 d'octubre, informa l'establiment en un comunicat aquest dimecres.
El projecte, dut a terme entre juliol del 2023 i gener del 2025, ha tingut com a resultat un 68,3% de reutilització, que es tradueix en 69 tones de residus evitats, un estalvi de 73 milions de litres d'aigua i una reducció de 183.343 quilograms de CO2.