L'Hostal de la Gavina a s'Agaró (Girona), 'Hotel Icònic de l'Any' en els European Hotel Awards

GIRONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Hostal de la Gavina, a s'Agaró (Girona), ha guanyat el premi 'Hotel Icònic de l'Any' en els European Hotel Awards, informa aquest dijous l'establiment.

El premi a l'hotel de 5 estrelles gran luxe (de la col·lecció The Leading Hotels of the World) se li va concedir pel seu "encant atemporal i servei excepcional" i el va recollir el director comercial, Christian Kirschner, que hi va assistir amb el director gastronòmic de la Gavina, el cuiner Romain Fornell.

La sisena edició dels European Hotel Awards es va celebrar dilluns a Copenhaguen (Dinamarca) i va reconèixer en les diverses categories els hotels que destaquen per l'excel·lència, la innovació i el compromís sostenible.