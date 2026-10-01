L'home mort a l'Hospitalet estava informat del desnonament des del maig

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Un jutjat de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) va notificar el passat mes de maig una demanda per impagament a l'home que van trobar mort a l'interior d'un local comercial i va fixar el 5 d'octubre per al desnonament, ha informat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.
Segons ha pogut saber Europa Press de fonts policials, l'home de 60 anys s'hauria suïcidat al local comercial que regentava a l'Hospitalet i havia de ser desnonat dilluns vinent.
La plaça 5, en funcions de guàrdia, de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Hospitalet va dur a terme l'aixecament del cadàver aquest dimecres.
Segons informa el TSJC, el gener del 2025 es va presentar una demanda contra l'home per un impagament de 8 mesos, que va ser admesa a tràmit el desembre del mateix any.
Des del gener del 2026 es va intentar notificar al demandant el procediment, sense aconseguir-ho, per la qual cosa finalment els encarregats de fer el tràmit es van traslladar fins al local, on el van localitzar i l'hi van comunicar personalment.
NO HI VA HAVER ESCRIT D'OPOSICIÓ
Des d'aquell moment l'home va estar al corrent de la demanda per impagament, però "en cap moment, durant les següents setmanes, va presentar cap escrit d'oposició", per la qual cosa el 29 de maig del 2026 es va dictar un decret que fixava el 5 d'octubre per al llançament.
El TSJC afirma que, el 9 de juny del 2026, el demandat es va presentar al jutjat, on se li va notificar "personalment" el decret de fi del procediment i se li va comunicar la data del desnonament i que, l'endemà, també va rebre per correu aquesta notificació, però no va presentar cap escrit ni consta una sol·licitud per la seva banda d'ajornament o cap altra petició al jutjat.