L'habitatge torna a provocar diferències entre el PSOE i Sumar, que xoquen per l'exempció de l'IRPF a propietaris

El soci minoritari presumeix que el PSOE assumeix ara part de les seves mesures, però rebutja fer regals fiscals als propietaris

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El PSOE i Sumar tornen a mostrar divergències en matèria d'habitatge, un cop el soci minoritari ha rebutjat les deduccions en l'IRPF als propietaris que rebaixin els seus pisos, plantejada pels socialistes, i exigeix que es culmini de manera urgent la tramitació de la proposició de llei per limitar els lloguers de temporada.

No és la primera vegada que tots dos socis de l'executiu xoquen en aquesta qüestió, que ja van xocar en el passat amb la proposta de llei del sòl de l'ala socialista, que al final van retirar in extremis per manca de suport al Congrés.

La titular del Ministeri d'Habitatge, Isabel Rodríguez, va anunciar aquest dijous el registre d'una proposta legislativa que inclou, entre les seves mesures, l'augment de l'IVA al 21% i gravar més els habitatges buits. Aquestes propostes generen consens a Sumar, que de fet reivindica que ja les va plantejar l'any passat i que aleshores el PSOE ho va declinar.

No obstant això, la discrepància ha sorgit en l'exempció de la tributació en l'IRPF del 100% per als propietaris que abaixin la renda als seus inquilins per sota dels preus de referència del mercat, una qüestió que motiva el desacord per part de Sumar, que per mitjà de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha fet palesa la "discrepància total" amb el PSOE.

D'altra banda, Sumar s'ha desmarcat aquesta setmana del PSOE i ha aconseguit desbloquejar a la Mesa del Congrés, amb el vot a favor del PP, la proposta de limitar el lloguer vacacional i criticada pels socialistes que van votar en contra de tancar el termini d'esmenes a un text que portava ja sis mesos de tramitació.

De fet, Díaz demana als socialistes que la culminació de la marxa parlamentària d'aquesta llei es faci per via d'urgència, al·ludint així al fet que s'acceleri la ponència de cara a poder aprovar aquesta normativa i aconseguir un acord parlamentari per aprovar-la.

EL PSOE NO POT CONSAGRAR ELS "REGALS FISCALS ALS RENDISTES"

El portaveu d'habitatge de Sumar i diputat de Compromís, Alberto Ibáñez, ha donat a la ministra d'Habitatge que es mostri per fi a favor d'algunes propostes del seu espai o que s'elevin els impostos a les socimis, encara que Sumar proposa que es tanqui aquest "xiringuito fiscal d'especuladors".

Per contra, ha criticat que els socialistes, amb la seva iniciativa, "ve a consagrar donar premis als rendistes" i perdonar-los impostos que sí que paguen els inquilins. "No cal perdonar sinó inflar d'impostos als que lloguen cases per sobre del que és just", ha afegit.

APROFITAR PER NEGOCIAR UN ACORD POTENT EN HABITATGE

Sumar es mostra crític amb la gestió de la ministra d'Habitatge, a la qual exigeix més ambició i més valentia per regular el mercat del lloguer, en considerar que és un element clau que demanen les bases progressistes.

Sobre aquesta qüestió, reivindiquen tot un compendi de mesures que han plantejat i que el PSOE es resisteix a assumir, com prohibir la compra especulativa d'habitatge, desplegar un contracte de lloguer indefinit o aturar el fenomen del 'flipping immobiliari' (comprar habitatges i reformar-los per vendre'ls ràpidament al preu més elevat), entre d'altres.

D'aquesta manera, fonts del grup parlamentari plurinacional han desgranat a Europa Press que la llei del PSOE aquesta llei té llums però també ombres i que la seva intenció és ser ferms a l'hora de corregir aspectes, sobretot el relatiu a l'exempció. Així, afegeixen que ja tenen al cap una bateria d'esmenes per millorar diversos aspectes de la normativa.

No obstant això, han plantejat que el nou text pot ser una oportunitat per aconseguir un acord potent i transversal en matèria d'habitatge, atès que Sumar i altres aliats parlamentaris han registrat també altres lleis per millorar la crisi d'habitatge.

Per exemple, recorden que si escau han plantejat prohibir que fons d'inversió comprin immobles destinats a habitatge a Espanya o l'esmentada regulació del lloguer vacacional. Així, les fonts citades han opinat que el PSOE hauria d'arromangar-se i propiciar una negociació conjunta sobre totes aquestes propostes, que permeti incloure mesures de tot el bloc d'investidura.

També recentment el coordinador de IU, Antonio Maíllo, va desgranar recentment que l'habitatge és la prioritat per a la seva formació aquest any i que les mesures de millora per al seu accés han d'arribar aquest 2025, atès que si s'esperen al 2026 pot ser que la població no n'apreciï l'efecte real abans que acabi la legislatura.