L'habitatge s'encareix un 14,3% fins al març, un 4,5% per sota els màxims del 2007

La guerra a l'Iran pot elevar la inflació i la inversió en habitatge en entendre's com un valor refugi
MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -
El preu de l'habitatge a Espanya va créixer un 14,3% en el primer trimestre de l'any respecte al mateix període de l'any anterior, una alça de l'11,8% descomptant l'efecte de la inflació, fins als 1.987 euros per metre quadrat, segons dades de l'últim informe de Tinsa by Accumin.
Des del mínim registrat després de la crisi immobiliària del 2015, l'habitatge nou i usat a Espanya s'ha encarit un 68%, però està un 4,5% per sota els màxims del 2007. No obstant això, en termes reals, el valor s'ha incrementat un 32% des del mínim del 2015 i es manté un 34% per sota els màxims del 2007.
Els increments més destacats en el preu de l'habitatge d'obra nova i usat es localitzen a la cornisa Cantàbrica, Madrid, les capitals de l'interior peninsular i la costa mediterrània.
Respecte a l'últim trimestre de l'any, l'encariment entre gener i març va suposar un 3,2% en taxa trimestral. La variació interanual, que és tres dècimes superior a la registrada en l'últim trimestre del 2025, s'ha intensificat de manera ininterrompuda des del quart trimestre del 2024, moment en el qual el preu marcava un increment interanual del 4,2%.
"A començaments del 2026, l'impacte de les últimes baixades dels tipus ja ha estat absorbit pel mercat i la tendència cap a una estabilització de les transaccions és raonable", ha assenyalat la directora del Servei d'Estudis de Tinsa by Accumin, Cristina Arias.
INCERTESA DAVANT EL CONFLICTE A L'IRAN
D'altra banda, l'informe avisa de la incertesa per als pròxims mesos que introdueix el conflicte de l'Orient Mitjà per l'afectació en la taxa d'inflació i en els tipus d'interès de referència, la qual cosa pot impactar en la demanda residencial.
Així, la demanda d'habitatge afrontarà tensions contraposades. D'una banda, el refredament que poden causar la incertesa econòmica, la pèrdua de poder adquisitiu i l'augment del cost hipotecari i, de l'altra, el dinamisme que pot aportar la inversió en un actiu que suposa un bon refugi contra episodis inflacionistes.
"La inestabilitat geopolítica podria alimentar un nou encariment de l'habitatge d'obra nova i accentuar les dificultats d'accés a l'habitatge per a la població general", ha apuntat Arias.