BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
L'habitatge, el català i els pactes postelectorals han marcat el debat entre els candidats al Congrés per Barcelona Jordi Hereu (PSC), Xavier García Albiol (PP), Ernest Urtasun (Comuns-Front Ampli), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts) i Carina Mejías (Vox) que han organitzat aquest dijous Rac1 i 'La Vanguardia' (Grup Godó).
També la immigració ha centrat una part del debat, amb retrets sobretot cap al candidat popular; Urtasun ha demanat a Albiol que tregui el cartell a Badalona (Barcelona) en què "acusa en àrab la població catalana àrab de delinqüent", en al·lusió a un rètol del PP que defensa la seva proposta de llei de multireincidència amb el lema 'Hola delinqüents, s'ha acabat entrar i sortir' amb un text en àrab.
No obstant això, el tema que més espai ha ocupat ha estat l'habitatge, amb Hereu defensant que s'ha d'intervenir un mercat que és ineficient, i protegir i regular, a més d'accelerar la construcció.
Urtasun ha reivindicat, davant les crítiques d'ERC, que el seu espai s'ha plantat davant el PSOE en aquesta qüestió: "(Salvador) Illa va dir no creure en les mesures de control de preus", mentre que Rufián ha demanat deixar de posar pegats en la política d'habitatge amb una intervenció clara del mercat, i ha carregat contra Urtasun i Hereu, perquè creu que podrien haver fet més des del Govern central.
Nogueras, per la seva banda, ha assegurat que les polítiques de l'esquerra no han funcionat, i ha demanat una reducció dels impostos a l'habitatge: "Han de ser vostès els qui s'ajustin el cinturó".
Albiol ha retret a Hereu i Urtasun que l'habitatge "ha passat de ser el problema número 16 al número 1" en els vuit anys de Pedro Sánchez al capdavant del Govern central i ha afirmat que derogaran el decret d'habitatge; mentre que Mejías ha posat el focus en la immigració i les ocupacions i ha demanat alliberar sòl i posar-se a construir.
ALBIOL I RUFIÁN XOQUEN PEL CATALÀ
Pel que fa a la llengua, Rufián ha acusat Albiol de formar part d'un partit que "es vol carregar la immersió lingüística" a Catalunya i, després d'assenyalar que no és una qüestió opinable, li ha proposat que, si no li agrada el que defensa el PP en aquest àmbit, que creï un altre partit que es digui Albiol.
El candidat popular ha respost que Rufián no ha parlat català en sa vida ni a cap institució, i Urtasun ha apuntat que "els pactes PP-Vox són una amenaça per a la llengua catalana".
MESURES "PENDENTS" ABANS DEL 29N
Durant el debat, Urtasun ha anunciat que proposaran al PSOE que, en els Consells de Ministres que queden fins al 29N, es renovi la bonificació al transport públic amb vista a l'any 2028.
També que hi ha qüestions pendents com la prestació universal per criança i el registre horari que no s'han aprovat durant la legislatura, i ha interpel·lat Hereu: "Ens les heu bloquejat, però les porteu en el programa electoral. Preferim que ens les copieu directament en el BOE".
Albiol ha criticat que el Govern central no hagi aprovat pressupostos en tota l'última legislatura, i ha apostat per protegir el català a Catalunya, preguntat per les paraules de la candidata del PP per Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, que proposava que no es pugui parlar en les llengües cooficials al Congrés.
Nogueras ha instat el Govern central a aprovar en la Diputació Permanent del Congrés la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), i ha afegit que Junts hi està a favor però no s'ha portat a votació en el ple del Congrés, després que Urtasun li hagi retret no haver-hi votat a favor i li hagi recordat que la Constitució prohibeix afectar aquestes condonacions per decret llei.
CONFRONTACIÓ DE MODELS
El candidat socialista ha acusat Rufián de "trinxar l'espai de l'esquerra" després que el republicà li hagi retret un avançament electoral que considera irresponsable, ja que no hi havia res 'votable' a l'esquerra del PSOE.
Els candidats han subratllat la confrontació de models que estan en joc en aquestes eleccions generals: Albiol ha tornat a demanar "a totes les persones que volen Pedro Sánchez fora" La Moncloa aglutinar el vot en el PP i ha destacat que amb Vox hi ha alguns aspectes en els quals es podrien arribar a entendre.
Hereu ha reivindicat els socialistes com l'alternativa al model de Núñez Feijóo i ha afirmat que Junts "al centre no hi és", mentre que Nogueras ha afirmat que el seu partit ja ha rebutjat donar suport a "un govern de dretes espanyoles" però que això no vol dir que hagin de dir al PSOE que sí a tot.
Mejías ha qualificat les eleccions de "transcendentals per poder fer fora del govern" Sánchez, i ha assegurat que els eixos que Vox defensa en immigració i desregulació estan tenint bona acollida en la societat catalana, a parer seu.
Rufián ha demanat "que la gent tingui memòria" i ha reivindicat el paper d'ERC per pressionar el PSOE, mentre que Urtasun ha subratllat qüestions com la pujada del salari mínim o la regulació dels preus del lloguer.
ENTREVISTA DE PUIGDEMONT
L'entrevista de l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, a 'El Mundo' també ha tingut protagonisme en el debat, i Hereu ha ironitzat que Junts "ara està amb 'El Mundo'" i no al centre com reivindica el partit.
Nogueras ha defensat que Puigdemont el que fa és explicar la veritat: "Aquest partit socialista cínic, mentider que ens hem trobat en aquestes negociacions davant aquesta mediació internacional, un partit socialista incomplidor que es preocupa més dels titulars i de vendre promeses que d'acabar-les complint".