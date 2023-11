L'H2Med i la xarxa troncal d'hidrogen, inclosos en la llista de projectes d'interès comú de la UE

MADRID, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

Les infraestructures per impulsar l'hidrogen H2Med i la xarxa troncal d'hidrogen, en les quals participa Enagás, han estat incloses en la llista de projectes d'interès comú (PCI) de la Comissió Europea per rebre finançament europeu, que es presentarà al Consell i al Parlament Europeu per a l'aprovació final a principis del 2024, ha informat la companyia.

L'H2Med, el primer gran corredor d'hidrogen verd de la UE, està format per una connexió entre Celorico da Beira i Zamora (CelZa) i una connexió marítima entre Barcelona i Marsella (BarMar) i suposarà una inversió conjunta d'aquests dos trams de prop de 2.500 milions d'euros.

CelZa comptarà amb una capacitat màxima 0,75 milions de tones d'hidrogen renovable, una longitud 248 quilòmetres i disposarà d'una estació de compressió a Zamora de 24,6 MW, mentre que el BarMar tindrà una capacitat màxima de dos milions de tones, una longitud de 455 quilòmetres i una estació de compressió a Barcelona de 140 megawatts (MW).

L'H2Med va ser presentat en la cimera Euromed del desembre de l'any passat a Alacant pels governs de Portugal, Espanya i França, amb el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el passat mes de gener va obtenir el suport d'Alemanya.

Així mateix, els TSO de Portugal, Espanya, França i Alemanya van presentar a l'octubre el projecte en un acte a Berlín, en què es va ratificar el suport d'aquests governs i el de la Comissió Europea, a més del de la indústria i dels principals actors del sector a Alemanya.