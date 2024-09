LFP redueix un 90% els peatges als trens de mercaderies de Figueres (Girona) a Perpinyà (França)

GIRONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

Línia Figueres Perpinyà (LFP) ha anunciat una reducció del 90% en el peatge de totes les categories de trens de mercaderies que passen per la línia que uneix Figueres (Girona) i Perpinyà (França), en un comunicat aquest dijous.

L'objectiu de la rebaixa és promoure el transport de mercaderies per ferrocarril i els nous peatges seran vàlids a partir del servei anual 2025, que començarà el pròxim 15 de desembre.

L'empresa ha afegit que "la reducció és permanent i es mantindrà a mitjà i llarg termini, amb revisions anuals", i que els dispositius incentivadors es mantenen sense canvis.

"Aquesta baixada és fruit d'una estreta col·laboració amb tots dos estats que, conscients dels desafiaments climàtics i de la necessitat de migrar cap a formes de transport menys contaminants, desitgen donar suport al canvi modal amb mesures concretes que tinguin un efecte directe sobre la competitivitat del tren", ha afegit.

Ha assegurat que es donen "les condicions necessàries per facilitar el transport de mercaderies per ferrocarril", després de l'obertura de la línia dues nits per setmana i la possibilitat de fer servir el taller de la Base de Manteniment de LFP a Llers (Girona).