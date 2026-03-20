L'FMI refreda les seves previsions per a Espanya, fins al 2,1% el 2026 i l'1,8% el 2027

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
El ritme d'expansió de l'economia espanyola continuarà ferm a curt termini, malgrat l'impacte advers del conflicte al Pròxim Orient, segons el Fons Monetari Internacional (FMI), que ha revisat lleugerament a la baixa les seves projeccions de creixement del país per al 2026 i 2027.
Al final de la missió de consulta per l'elaborar l'informe 'Article IV' del 2026, l'escenari base del personal tècnic de l'FMI a Espanya contempla que el creixement del PIB es moderi aquest any al 2,1% des del 2,8% del 2025, la qual cosa implica una revisió a la baixa de dues dècimes respecte al pronòstic del gener passat, mentre que per al 2027 anticipa una expansió de l'1,8%, una dècima menys.
Més enllà del 2027, la institució preveu que el creixement anual del PIB s'estabilitzi al voltant del seu potencial a mitjà termini prop de l'1,7%. Quant a la taxa d'inflació general interanual, el personal tècnic de l'FMI calcula que assoliria aproximadament el 3% a finals del 2026, per després baixar al 2,2% a finals del 2027.