L'FMI preveu que Espanya creixerà aquest any un 2,9%, per sobre dels EUA, i un 2,1% el 2025

MADRID 22 oct. (EUROPA PRESS) -

L'economia espanyola creixerà aquest any un 2,9% segons el Fons Monetari Internacional (FMI), la qual cosa suposa revisar un punt a l'alça les previsions de l'abril i elevar en cinc dècimes les del juliol, alhora que ha mantingut sense canvis l'expansió del 2,1% pronosticada per al 2025.

En concret, el nou informe 'Perspectives Econòmiques Mundials' situa el rendiment econòmic d'Espanya el 2024 com el millor entre les grans economies avançades analitzades per l'FMI, fins i tot per sobre dels EUA, que es quedarà una dècima per sota. A més a més, superarà en més de tres vegades la marca de la zona euro.

De cara al 2025, Espanya continuarà creixent sensiblement per sobre dels països desenvolupats, però es quedarà una mica per darrere dels EUA i el Canadà, tot i que encara molt per sobre de l'1,2% del conjunt de l'eurozona. A més llarg termini, l'FMI augura que el PIB espanyol creixerà un 1,6% el 2029, quatre dècimes per sobre de l'àrea de la moneda comuna.

En el document, l'FMI preveu que el creixement mundial es mantindrà el 2024 i el 2025 en el 3,2%, en línia amb el que ja va avançar a l'abril.