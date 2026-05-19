L'exresponsable del CNI a Girona nega contactes amb l'imam de Ripoll i assegura que no hi va haver indicis previs

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -
L'agent del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) responsable del desplegament de l'organisme a Girona durant els atemptats del 17 d'agost del 2017 ha negat aquest dimarts al Congrés que la seva unitat tingués "cap mena de contacte" amb Abdelbaki es-Satty, l'imam de Ripoll considerat cervell dels atacs de Barcelona i Cambrils (Tarragona).
"La meva unitat en cap moment va tenir contacte amb aquesta persona de cap mena", ha afirmat el responsable del CNI a la província on residia i impartia culte Es-Satty abans dels atemptats, durant la seva compareixença per videoconferència en la comissió d'investigació sobre el 17-A a la cambra baixa.
Així mateix, ha assegurat que no els va arribar "cap mena d'indici" o amenaça provinent de Ripoll o del seu entorn i ha explicat que va conèixer la identitat d'Es-Satty després de rebre informació sobre les entrevistes que el CNI li va fer a la presó anys abans per "valorar si podia ser útil com a font".
"Conec la identitat del senyor Es-Satty un cop produïts els atemptats", ha assenyalat, després d'insistir que l'imam no era col·laborador de la seva unitat ni va aportar informació rellevant.
Sobre els contactes que altres responsables del CNI han reconegut amb Es-Satty, l'agent ha indicat que existia un "principi de compartimentació i necessitat de saber" dins el centre, per la qual cosa no sap si altres unitats hi van mantenir relació.
"Soc responsable de les activitats del meu equip, però desconec si això va ser així o no", ha afirmat preguntat per possibles contactes d'altres àrees del CNI amb l'imam de Ripoll.
COORDINACIÓ "FLUÏDA I PERMANENT" AMB ELS MOSSOS
Durant la compareixença, l'agent ha defensat que en aquell moment de "màxima alerta antiterrorista" la coordinació amb la resta de forces i cossos de seguretat de l'Estat era "fluïda, constant i permanent".
"Amb els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional estàvem en contacte permanent i intercanviant informació de les situacions que ens podien preocupar", ha assenyalat.
Així mateix, ha assegurat que ni el CNI ni la resta de cossos policials van detectar senyals de radicalització o amenaça a Ripoll abans dels atemptats.
"No es va detectar res, ni per la nostra banda ni tampoc en aquests intercanvis amb forces i cossos de seguretat de l'Estat", ha afirmat.