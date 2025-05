L'expropietari de Casa Orsola retreu a l'Ajuntament que "blindi lloguers de privilegiats"

Aquesta setmana s'ha formalitzat la compra de l'edifici per 9,2 milions d'euros

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

L'empresari Albert Ollé, expropietari de la Casa Orsola de Barcelona, adquirida per l'Ajuntament de Barcelona i la fundació Hàbitat3 per 9,2 milions d'euros, ha retret al consistori que la compra dels edificis dels carrers Consell de Cent 122 i Calàbria 137 "blinda lloguers de privilegiats amb diners públics".

Així ho ha expressat en una carta emesa aquest dijous a la qual ha tingut accés Europa Press, en què al·lega que els veïns que viuen a la Casa Orsola "no són vulnerables ni de lluny", mentre milers de barcelonins, textualment, continuen sense opció a un habitatge assequible.

L'empresari, propietari del fons Lioness Inversiones, l'antiga propietat del bloc, situat al districte de l'Eixample, afirma a més que la imatge és "obscena".

"Pancartes que clamen el dret a l'habitatge penjant d'un edifici sostingut amb els impostos de tots per blindar rendes de privilegiats", ha criticat.

Aquestes declaracions arriben després de la recent formalització de la compra dels dos blocs per part de l'Ajuntament i Hàbitat3, després que els veïns alertessin que, des del canvi de propietat el 2022, Lioness Inversiones comunicava als inquilins que, en finalitzar els seus contractes, havien d'abandonar els pisos.

El 31 de gener del 2025, hi va haver un intent fallit de desnonament a un dels residents de la Casa Orsola, i abans del segon, la propietat i el consistori van anunciar un acord per a l'adquisició dels dos edificis, posant d'aquesta manera fi a la tensió entre el moviment de l'habitatge i Lioness Inversiones.

CRÍTIQUES A L'AJUNTAMENT

En la carta, Ollé adverteix d'un entorn "cada vegada més hostil per a la inversió immobiliària" a causa de, textualment, l'ofec normatiu i la inseguretat jurídica, posant d'exemple les ocupacions i els topalls de lloguers.

"Molts propietaris prefereixen vendre abans que arriscar-se a perdre-ho tot i no en són els culpables, sinó la solució imprescindible d'un mercat saludable", ha subratllat.

Sobre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Ollé afirma que té l'oportunitat de "ser recordat com l'alcalde que va reactivar l'obra nova, va alliberar sòl i va defensar la propietat privada" o, per contra, quedar com un nom més.