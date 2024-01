L'expresident de Telefónica César Alierta, "clínicament mort"

MADRID, 10 gen. (EUROPA PRESS) -

Qui va ser president executiu de Telefónica des del juliol de l'any 2000 fins l'abril del 2016, César Alierta, està "clínicament mort", han informat a Europa Press fonts pròximes a l'empresari.

Les mateixes fonts han indicat que Alierta es trobava en un centre hospitalari a Saragossa des de Nadal afligit per uns problemes respiratoris, i en breu s'espera el fatal desenllaç, atesa la seva extrema gravetat.

Alierta, que en els últims anys havia travessat per diversos problemes de salut, era un dels principals accionistes del Reial Saragossa.

Durant la seva etapa com a primer executiu del grup de telecomunicacions també va presidir el Consell Empresarial per a la Competitivitat, que tenia com a principal objectiu defensar la imatge de l'economia i les empreses espanyoles a l'exterior.

César Alierta, que el maig d'aquest any farà 79 anys, va començar la seva carrera professional a Banco Urquijo i a mitjans del 1985 va fundar Beta Capital. El juny del 1996 va ser nomenat per José María Aznar president de l'aleshores empresa pública Tabacalera.