L'expresident del TC Pascual Sala veu constitucional l'amnistia perquè està acceptada en "autèntiques democràcies"

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Tribunal Constitucional (TC) Pascual Sala ha assegurat que la llei d'amnistia aprovada al Congrés la setmana passada és constitucional i ha sostingut que la norma està admesa "en totes les democràcies occidentals i en tots els estats de dret que són autèntiques democràcies".

"És constitucional perquè persegueix una finalitat constitucional, que és garantir la convivència ciutadana entre Catalunya i la resta d'Espanya", ha sostingut Sala en unes declaracions a 'Vilaweb' recollides per Europa Press aquest dimecres.

Així, ha afirmat que la conclusió "no pot ser cap altra que la que diu que és una llei constitucional" perquè la Constitució preveu la seva finalitat, que és la convivència democràtica, ha assenyalat.

Sala, també expresident del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem (TS), ja havia defensat de manera pública en altres ocasions que l'amnistia té cabuda en la Constitució.

El ple del Congrés va aprovar dijous passat per majoria absoluta la proposició de llei d'amnistia i el text va ser remès al Senat per continuar amb tramitació, on el PP té majoria absoluta i pot endarrerir al màxim els tràmits.