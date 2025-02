L'expresident de Renfe Raül Blanco fitxa per SAPA com a director executiu d'Estratègia

MADRID 13 febr. (EUROPA PRESS) -

SAPA ha incorporat l'expresident de Renfe Raül Blanco com a director executiu d'Estratègia de l'empresa per reforçar el seu posicionament en un context de creixement, internacionalització i expansió de les seves capacitats industrials, segons ha informat la companyia especialitzada en tecnologia de sistemes de mobilitat per a vehicles de defensa.

L'empresa, que compta amb una participació de gairebé el 8% a Indra, ha destacat que Blanco ha ocupat càrrecs de "gran responsabilitat" en administracions públiques i en empreses estratègiques per al desenvolupament industrial i tecnològic d'Espanya.

Així, fins el 14 de gener del 2025, va ser president de Renfe i, amb anterioritat, va exercir com a secretari general d'Indústria i Pime al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, concretament, entre 2018 i 2022, promovent el creixement del sector industrial, tecnològic i de defensa a Espanya.

En aquest context, SAPA ha comentat que la seva incorporació serà clau per impulsar l'estratègia de la companyia, consolidant el seu lideratge en l'àmbit de la mobilitat militar i reforçant la seva presència en mercats internacionals.

Amb la incorporació de Blanco, SAPA enforteix el seu equip directiu en un moment d'alta activitat en el sector de la defensa en el qual aposta per la innovació tecnològica, l'expansió internacional i el creixement en mercats estratègics.