L'expresident de Plus Ultra confirma al jutge que va destinar l'1% del rescat a les gestions de Zapatero

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 7 set. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha ratificat aquest dilluns a l'Audiència Nacional que va dedicar l'1% del rescat de 53 milions a la suposada mediació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, si bé no ha concretat quines gestions va fer.
Així ho ha expressat Martínez Sola davant el jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra i té imputat Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències al voltant d'aquest rescat.
Martínez Sola ha assegurat que van decidir pagar aquesta quantitat --uns 530.000 euros-- al considerat soci de Zapatero, Julio Martínez Martínez, perquè la situació de Plus Ultra era límit i van donar per fet que era un pas necessari perquè l'exlíder socialista hi intervingués.
No obstant això, l'exdirectiu ha indicat que no van fer cap seguiment de les gestions que podria haver fet l'expresident espanyol i que el que més els importava era l'èxit del rescat.
La declaració de Martínez Sola té lloc després que tant ell com l'ex-CEO Roberto Roselli, també imputat, enviessin al juliol els seus escrits al jutge, hores abans de dimitir de la companyia, en els quals afirmaven haver pagat "elevades quantitats de diners" a Martínez Martínez.
En aquesta causa, el jutge investiga Zapatero com a presumpte líder d'una xarxa de tràfic d'influències que hauria obtingut beneficis econòmics a canvi de la seva mediació en el rescat de 53 milions que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia el 2021.