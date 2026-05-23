L'expresident del Govern Jordi Pujol assiteix a la inauguració de la plaça Ricard Masó de Girona

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha assistit aquest dissabte a l'acte d'inauguració de la plaça Ricard Masó de Girona, encapçalat per l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas.
La plaça, al barri de Pla de Palau-Sant Pau, ha estat batejada a petició del grup municipal de Junts amb el nom del cartògraf, aparellador, polític i activista cultural Ricard Masó i Llunes (Sant Feliu de Guíxols, 1936 - Girona, 2015).
A l'acte també han assistit el secretari general de Junts Jordi Turull; l'expresident de l'ANC i cantautor Lluís Llach, i l'exconseller de la Generalitat Joaquim Nadal, entre altres.