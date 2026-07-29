L'exposició 'Tecnologia [in]visible' rep 17.813 visitants al Palau Robert de Barcelona

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'exposició 'Tecnologia [in]visible', promoguda per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i la Generalitat de Catalunya, ha rebut 17.813 visitants al Palau Robert de Barcelona des que es va inaugurar el 12 de juny.
L'exposició, que és de franc i mostra el llegat generat pel Mobile World Congress Barcelona, es podrà visitar fins al 27 de setembre, informa MWCapital aquest dimecres en un comunicat.
La mostra convida els visitants a reflexionar sobre els reptes que planteja la digitalització i ha comptat amb activitats familiars, tallers per a persones grans i visites guiades per a joves i estudiants.