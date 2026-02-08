L'exposició sobre pedra seca de l'Observatori del Paisatge de Catalunya rep 52.000 visitants

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO
L'exposició "Dues pedres. Paisatges persistents", organitzada per l'Observatori del Paisatge de Catalunya, ha tancat el seu recorregut per Barcelona, Tortosa i l'Espluga de Francolí (Tarragona) amb un balanç final de 52.000 visitants entre els anys 2023 i 2025, informa un comunicat aquest diumenge.
L'Observatori del Paisatge de Catalunya ha publicat el catàleg d'aquesta mostra que analitza la tècnica de la pedra seca, una pràctica "mil·lenària" declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
El document recull el material gràfic i audiovisual de l'exhibició, incloent enllaços a entrevistes i vídeos sobre els 134 tipus de paisatges identificats al territori català on aquesta arquitectura és "predominant".
El catàleg es divideix en tres apartats denominats "Els paisatges", "Les pedres" i "Les veus", on es mostren zones com el Cap de Creus o la Terra Alta.
El volum finalitza amb un últim bloc dedicat als testimonio d'habitants del món rural que impulsen iniciatives de repoblament i treballen per recuperar murs, barraques i cabanyes de pedra presents en els camps de Catalunya.