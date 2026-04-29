L'exposició 'Operació aigua' de Veolia s'instal·la a Canyelles (Barcelona) fins al 4 de maig

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exposició itinerant 'Operació aigua' de Veolia, centrada en la sensibilització del consum d'aigua responsable, s'ha instal·lat a Canyelles (Barcelona) fins al 4 de maig, informa l'empresa en un comunicat aquest dimecres.
La mostra s'emmarca en el projecte A-Medi de digitalització del cicle de l'aigua, que està impulsat per Veolia i que ha invertit 500.000 euros en el municipi, finançat amb fons Next Generation.
L'exposició té l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d'aigua, sobre els "usos i abusos" que fa la societat i l'impacte que aquestes accions tenen en el medi natural.