L'exportació i importació al Port de Barcelona creixen un 11,4% i un 6% fins a juliol

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El tràfic de contenidors plens d'exportació i importació al Port de Barcelona ha augmentat un 11,4% i un 6%, respectivament, de gener a juliol, respecte al mateix període de l'any anterior, i aconsegueix un tràfic total de gairebé 41 milions de tones.
Entre gener i juliol de 2025, el tràfic de contenidors ha estat de 2.191.409 TEUs, un 6% menys que l'any anterior "a causa de la baixada del transbord", i el tràfic total ha sumat 40.952.925 tones, un 2,4% menys, informa el Port en un comunicat aquest dimarts.
El tràfic dels contenidors amb els principals 'forelands' del Port manté creixements similars als registrats en els últims mesos: Xina amb un 13,5%, Índia amb un 19,8% i Corea del Sud amb un 20,9%.
Estats Units experimenta una pujada més discreta, d'un 0,9%, i Turquia és l'únic dels grans mercats que redueix el seu tràfic, amb un 2,9% menys.
El segment dels líquids a orri en els 7 primers mesos de 2025 ha augmentat un 21,7%, amb 9,7 milions de tones transportades, gràcies als bons resultats dels hidrocarburs (+42,6%).
Per contra, els sòlids a orri retrocedeixen un -19,6% a causa de la caiguda dels principals segments excepte altres minerals no metàl·lics (+145,5%).
El trànsit de vehicles, amb un moviment de 424.624 unitats (-3,8%), reflecteix "la situació d'incertesa que està travessant el sector automobilístic".
PASSATGERS
Així mateix, els ferris han transportat a 924.328 passatgers (+0,2%), amb un increment del 0,6% amb les Illes Balears i un descens del -12,1% amb Itàlia.
Respecte als creuers, s'han produït 2,1 milions de moviments, que es tradueixen en 1.266.404 persones visitant la ciutat, encara que des del Port alerten que aquestes estadístiques no reflecteixen el nombre real de creueristes que arriben a la ciutat.