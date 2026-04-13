L'exparella de Koldo diu que Ferraz pagava despeses en efectiu

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -
Patricia Uriz, l'exparella de l'exassessor ministerial Koldo García, ha declarat com a testimoni davant el Tribunal Suprem que els missatges de Whatsapp que els investigadors vinculen a diners referits com 'xistorres', 'sols' i 'enciams' "no encaixen" en la seva manera d'expressar-se i ha manifestat que les despeses que el PSOE tornava al seu exmarit "sempre van ser en efectiu".
Així s'ha expressat Uriz aquest dilluns en la testifical del judici per les presumptes irregularitats en la compra de les mascaretes durant la pandèmia, en què estan acusats l'exministre de Transports José Luis Ábalos, García i l'empresari Víctor de Aldama.
Uriz ha explicat que "hi ha d'haver alguna cosa abans o després" d'aquests missatges que apareixen en un dels informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i ha indicat que, quan treballaven al Ministeri, la seva exparella li podia enviar "200 missatges" al dia.
A més a més, ha assenyalat que tenia dos telèfons i que "de vegades, escrivia en un, després escrivia a l'altre", la qual cosa provocava que fos "una mica complicat seguir les converses".
"Perquè els senyors de la UCO han dit que eren al meu mòbil. Si no, hauria pensat que no, que això no ho he pogut escriure jo, perquè no encaixen amb la meva manera d'escriure i d'expressar-me", ha declarat.
Uriz només ha respost a la seva advocada --que també és la lletrada de Koldo--, en al·legar que està sent investigada a l'Audiència Nacional en el cas Koldo.