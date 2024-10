L'exministre d'Exteriors d'Israel Shlomo Ben-Ami defensa una confederació jordanopalestina

García-Margallo veu una "guerra infinita" i la catedràtica Gómez García exigeix donar veu als palestins

BARCELONA, 14 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exministre d'Afers Exteriors d'Israel Shlomo Ben-Ami ha defensat aquest dilluns la confederació jordanopalestina proposada el 1991 en la Conferència de Pau de Madrid, com la possible solució a un conflicte al Pròxim Orient que veu molt complicat a causa de "la fragmentació política a Palestina i la radicalització fins a l'extrema dreta messiànica del govern d'Israel".

Ben-Ami ha participat en la taula rodona 'Pròxim Orient, crisi i xoc de civilitzacions' amb l'exministre d'Afers Exteriors i Cooperació d'Espanya, José Manuel García-Margallo, i la catedràtica d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), Luz Gómez García, moderats per la redactora en cap d'Internacional d''El País', Lucía Abellán, en la jornada 'World in Progress" organitzada per Prisa al Caixaforum de Barcelona.

"Quina és la fórmula per aconseguir el que no es va aconseguir abans? La solució dels dos estats (israelià i palestí) ha esdevingut un clixé sense contingut", ha dit Ben-Ami, qui ha recordat les repetides propostes rebutjades al llarg de la història per posar fi al conflicte.

En la seva opinió, "la fragmentació política a Palestina i la radicalització fins a l'extrema dreta messiànica del Govern d'Israel" fa molt difícil trobar una solució, per la qual cosa ha optat per la idea d'una confederació jordanopalestina, tal com es va proposar en la Conferència de Pau de Madrid el 1991.

Ha afegit que Israel es podria incorporar a aquesta confederació en una mena de Benelux de l'Orient Mitjà: "Jo ho vaig plantejar a (Yasser) Arafat --expresident de l'Autoritat Nacional Palestina-- i no ho va rebutjar".

ESCOLTAR ELS PALESTINS

La catedràtica Gómez García s'ha mostrat "en total desacord" amb el plantejament de Ben-Ami perquè, en les seves paraules, el futur no pot passar per un retorn al que va fallar fa 30 anys a Madrid i a Oslo.

"Les solucions venen d'Occident, no escoltem la veu dels palestins. Les alternatives eren estats que no eren estats, fronteres que ells no controlaven", ha dit la ponent, qui ha criticat que es culpi de tot els palestins i que ha estat aplaudida pels assistents.

DESTRUCCIÓ DEL FUTUR

Ha advertit que, en l'últim any, el món assisteix "a la destrucció de tota possibilitat de futur. Els nens que han nascut a Gaza i Cisjordània no han conegut cap altra realitat que la guerra", i ha afirmat que és un error presentar un conflicte en el qual totes les parts tenen la mateixa responsabilitat.

García-Margallo veu un xoc de civilitzacions al Pròxim Orient, i ha parlat de "dos mons enfrontats" per referir-se a un problema que, en les seves paraules, requereix força i diplomàcia.

"UNA GUERRA INFINITA"

Margallo ha emmarcat la guerra actual en una sèrie de conflictes que ha derivat en una fragmentació dels estats àrabs en l'actualitat: "Assistim a un incident més en una guerra infinita que no tindrà fi fins que no trobem una solució de dos estats.

L'exministre espanyol ha advertit que "es podrà esclafar Hamas, però el poble palestí continuarà allà, tard o d'hora, tornarà a treure el cap d'una manera o altra" i ha descartat la possibilitat d'una mediació europea.