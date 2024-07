Garzón s'incorpora com a investigador a l'Institut de Tecnologia Ambiental de la UAB

Al febrer va renunciar a fitxar per la consultora Acento que dirigeix José Blanco

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exministre de Consum i exlíder d'IU, Alberto Garzón, s'incorporarà com a investigador a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) el curs vinent.

Així ho ha indicat mitjançant un missatge per les xarxes socials per afegir que també farà una tesi en economia biofísica, col·laborant amb altres investigadors i docents.

Al febrer, Garzón va renunciar a fitxar per Acento, la consultora que dirigeix l'exministre socialista José Blanco, davant la incomprensió que va generar entre els seus companys la intenció de portar la direcció del departament de Prospectiva Geopolítica d'aquesta entitat.

Mitjançant una carta per les xarxes socials va assenyalar que no volia que la decisió perjudiqués els seus "antics companys de militància" de cara al cicle electoral que s'obria al febrer, però també va cridar a una reflexió dins l'esquerra per posar fi a tendències "tòxiques i inquisitorials".

Des que va deixar la primera línia política, Garzón ha col·laborat en mitjans de comunicació i a activitats en el pla acadèmic.