L'exmarit d'Arantxa Sánchez Vicario arriba al jutjat pel seu judici per presumptament ocultar patrimoni

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

L'exmarit de l'extenista Arantxa Sánchez Vicario, Josep Santacana, ha arribat aquest divendres a les 9.05 hores a la Ciutat de la Justicía per assistir a la continuació del judici on tots dos estan acusats de presumptament ocultar el seu patrimoni a través de testaferros per evitar pagar un deute de 7,5 milions al Banc de Luxemburg.

Santacana declararà aquest divendres mentre que Sánchez Vicario va declarar el dimarts, després del que la jutgessa la va eximir d'haver d'assistir a totes les sessions.

Tot ni això, l'extenista ha tornat aquest divendres al Jutjat Penal 25 de Barcelona per usar o renunciar al seu dret a l'últim torn de paraula d'aquest judici en el qual la Fiscalia demana per a ella i Santacana una condemna de quatre anys de presó per presumpte alçament de béns.