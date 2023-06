L'exèrcit, sobre la seva presència a Collserola (Barcelona): "La notra feina és sortir al camp"

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de l'oficina de comunicació d'Inspecció General de l'Exèrcit (IGE), el coronel Alejandro Rubiella, ha respost a la polèmica sobre la presència del Batalló Catalunya dimecres a la muntanya de Collserola (Barcelona): "La nostra feina és sortir al camp".

Ho ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans en la inauguració de les portes obertes de la caserna del Bruc a Barcelona amb motiu de la setmana de les Forces Armades.

"Som extraordinàriament respectuosos amb la normativa vigent i amb els temes mediambientals", ha assegurat Rubiella i ha explicat que els militars estaven fent instrucció.

El coronel ha assenyalat que l'Exèrcit de Terra va comunicar que es faria l'activitat i ha assegurat: "Ens movem per espais públics com ho pot fer qualsevol altre ciutadà. És un dret constitucional poder-se moure per tot Espanya".

Dimecres, un grup de militars feia exercicis d'instrucció a Collserola i alguns dels veïns de la zona van publicar fotografies del batalló per les xarxes socials i van mostrar disconformitat per la presència dels soldats armats en una zona de lleure.