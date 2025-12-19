L'Exèrcit estatunidenc mata 5 persones en dos atacs contra sengles embarcacions al Pacífic

Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP
MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -
El Comandament Sud de les Forces Armades nord-americanes (Southcom) ha anunciat aquest dijous dos atacs contra sengles embarcacions que navegaven en aigües del Pacífic Oriental, matant un total de 5 persones en el marc d'una "campanya contra el narcotràfic", que ja supera el centenar de víctimes mortals.
"La Força Operativa Conjunta 'Llança del Sud' ha dut a terme atacs cinètics letals contra dues embarcacions operades per organitzacions terroristes designades en aigües internacionals", ha assenyalat al seu compte de la xarxa social X, sobre una acció ordenada pel cap del Pentàgon, Pete Hegseth.
L'Exèrcit ha confirmat en el mateix missatge que han mort cinc persones, "tres en el primer buc (atacat) i dos en el segon" i ha destacat que cap dels seus efectius "ha resultat ferit".
Com en anteriors ocasions, ha defensat que les embarcacions atacades "transitaven per rutes conegudes de narcotràfic en el Pacífic Oriental i participaven en operacions de narcotràfic", al·ludint a informacions de la Intel·ligència nord-americana.
El Pentàgon ha confirmat la mort d'altres 12 persones en atacs executats aquesta setmana. El balanç total de víctimes per la campanya d'atacs nord-americans iniciats al setembre contra suposades narcollanxes en el Pacífic i en el Carib ja supera el centenar.