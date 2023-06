L'exèrcit espera "màxima afluència" en les portes obertes de la caserna del Bruc fins diumenge

Es podrà visitar la fragata de l'Armada Cristóbal Colón al Port de Barcelona



BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

El cap de l'oficina de comunicació d'Inspecció General de l'Exèrcit (IGE), el coronel Alejandro Rubiella, ha assegurat que en les portes obertes de la caserna del Bruc de Barcelona des d'aquest divendres i fins diumenge esperen "la màxima afluència" i ha recordat que altres anys han rebut la visita de 20.000 persones.

"És una bona ocasió per conèixer les seves forces armades, perquè nosaltres formem part del poble espanyol i a ell ens dediquem", ha dit aquest divendres en unes declaracions als mitjans per animar la gent a visitar el centre militar on està situat el Regiment d'Infanteria de Barcelona, del qual forma part el batalló Catalunya.

Rubiella ha explicat que els visitants podran trobar el material militar "més important" com un tanc Leopard --com els que el Govern espanyol ha enviat a Ucraïna--; un canó autopropulsat de 155 mil·límetres, i un transport eruga cuirassat, entre d'altres.

També hi ha material utilitzat per la Guàrdia Civil, la Unitat Militar d'Emergències (UME), simuladors de l'Exèrcit de l'Aire i una "part molt interessant d'història militar", en referència a la biblioteca i a l'Arxiu Intermedi Militar Pirinenc.

Dins les activitats programades a la caserna hi ha demostracions dels equips cinològics --unitats canines-- i de drons de la Policia Militar i de la Guàrdia Civil; exhibicions de combat cos a cos; concerts de música de la Unitat de Música de la IGE, i una pista d'obstacles per a nens.

Diumenge, a més a més, es podrà visitar la fragata de l'Armada Cristóbal Colón al Port de Barcelona de 10 a 20 hores.

Les portes obertes a la caserna del Bruc forma part de la celebració de la setmana de les Forces Armades, que habitualment s'organitza el 30 de maig però aquest any es va posposar amb motiu de les eleccions municipals.