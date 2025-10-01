L'Exèrcit d'Israel intercepta la Flotilla a prop de Gaza

MADRID 1 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Exèrcit d'Israel ha interceptat aquest dimecres la Global Sumud Flotilla, que aglutina més de 40 vaixells amb ajuda humanitària a la Franja de Gaza, minuts després que denunciés que havia detectat desenes d'embarcacions no identificades a poques milles nàutiques de distància.
La Flotilla ha publicat el missatge que li ha fet arribar l'Exèrcit d'Israel a la pròpia tripulació aproximadament sobre les 20.00 hores (hora peninsular espanyola en el qual li demana que no avanci perquè entren en una "zona de conflicte actiu" i els responsabilitza de les conseqüències.
Un portaveu de la flotilla ha respost a les Forces de Defensa d'Israel (FDI), subratllant que Israel està cometent crims de guerra, entre altres, en usar la gana com a arma de guerra, i que està violant el Dret Internacional, justificant així el seu intent d'arribar a l'enclavament palestí.
En els últims minuts, les embarcacions de la flotilla han sofert interferències en les comunicacions.