L'Executiva del PSOE "recolza plenament" l'acord amb ERC i es compromet a fer-lo efectiu al Parlament

Acorden incorporar el preacord a la negociació amb ERC amb verificador internacional per garantir-ne el compliment



MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Executiva Federal del PSOE ha acordat recolzar el preacord signat pel PSC i ERC que suposa establir un nou finançament català a canvi del suport per a la investidura del socialista Salvador Illa com a nou president de la Generalitat.

L'Executiva del PSOE s'ha reunit aquest dimarts a migdia i ha aprovat una resolució que "recolza plenament" aquest preacord i es compromet a impulsar-ho i fer-ho efectiu "en aquells punts on la seva materialització depengui de les institucions de caràcter estatal en les quals aquest partit té representació".

L'acord, presentat per ERC, comportaria una reforma de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (Lofca) que ha de votar-se en el Congrés dels Diputats i per la qual no estan garantits els suports en aquest moment.

El PSOE ha acordat a més incorporar aquest preacord "a l'espai de negociació que manté amb ERC i que compta amb un mecanisme internacional d'acompanyament, verificació i seguiment", segons indiquen la resolució, amb la finalitat de treballar conjuntament "per garantir el seu ple compliment", afegeixen.