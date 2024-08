L'executiva del PSC es reunirà dissabte a les 11 després del 'sí' en la consulta d'ERC

BARCELONA, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

El PSC farà aquest dissabte una reunió extraordinària de la Comissió Executiva d'11 a 12 a la seva seu central a Barcelona, després del 'sí' de la militància d'ERC aquest divendres al preacord amb els socialistes.

A les 11 hi intervindrà el primer secretari del partit, Salvador Illa, la investidura del qual com a president de la Generalitat serà previsiblement recolzada per ERC i pels Comuns, segons han decidit tots dos partits.

Les bases d'ERC han avalat el preacord amb el PSC: dels més de 8.200 militants amb dret a vot, han votat 6.349 (77%), dels quals 3.397 (53,5%) han recolzat el preacord; 2.847 (44,8%) hi han votat en contra i 105 (1,7%) s'hi han abstingut (en blanc).