L'executiva de l'SPD aprova el preacord amb els conservadors per a un govern de coalició per a Alemanya

MADRID 9 març (EUROPA PRESS) -

L'executiva del Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) ha donat aquest diumenge la seva aprovació per unanimitat al preacord per a l'obertura de negociacions formals per a la formació d'un govern de coalició amb la Unió Demòcrata Cristiana (CDU) i els seus socis bavaresos.

La proposta ha estat aprovada a iniciativa dels copresidents de la formació, Lars Klingbeil i Saskia Esken en una reunió telemàtica convocada menys de 24 hores després de la conclusió amb èxit dels contactes exploratoris entre les dues formacions.

Ara només falta el 'sí' de la direcció de la CDU, que espera prendre la decisió aquest dilluns, i de la Unió Social Cristiana (CSU), partit germà de la CDU a Baviera, cosa que habilitaria l'inici de les negociacions per al dijous vinent.

"Per l'SPD és clar: assumim la nostra responsabilitat per Alemanya. Negociarem per la gent del nostre país", ha explicat l'executiva del partit en un comunicat recollit per la televisió pública ZDF.

"Aquesta és la funció de la socialdemocràcia. Al final, els militants de l'SPD votaran l'acord de coalició en una consulta online vinculant", ha explicat.