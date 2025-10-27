L'executiva de Junts acorda per unanimitat trencar amb el PSOE

PERPINYÀ (FRANÇA), 27 (EUROPA PRESS)
L'executiva de Junts, amb l'expresident de la Generalitat i líder del partit al capdavant, Carles Puigdemont, ha acordat per unanimitat trencar amb el PSOE, segons han explicat fonts consultades per Europa Press.
L'acord ha arribat després d'una reunió de la direcció del partit a Perpinyà (França), que ha començat a les 10 hores i s'ha allargat fins a les 13.15, i ho haurà de ratificar la militància en consulta interna.
Després de més de 3 hores, Puigdemont i la resta de membres de la direcció han exposat els seus arguments i motius, i a les 17 està prevista una compareixença pública.